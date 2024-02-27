«الوزراء»: لا مشروعات استثمارية كبرى بخلاف «رأس الحكمة» حتى الآن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك ثقة للمستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية.

وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على قناة "CBC"، على أن الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة “رأس الحكمة” ولن يقع أي ضرر على مواطن واحد من هذا المشروع.

وأوضح أن مشروع “رأس الحكمة” عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثيرة، مشددًا على أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.

أوضح أنه من المتوقع أن تجذب المدينة الجديدة ما لا يقل عن 8 مليون سائح.، لافتًا إلى أن المشروع سيسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي.