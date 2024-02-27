إبراهيم عيسى يعلق على حادث "فتاة أوبر": المتهم بريء حتى تثبت إدانته

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الحادث الذي هز جموع المصريين لفتاة "أوبر"، مشددًا على أن هذه الفتاة من الخوف والزعر فتحت الباب ورمت بنفسها خارج السيارة وتعرضت للإصابات وهو أمر يثير التعاطف لدى كل مواطن سوي وبشكل خاص الأباء والأمهات والإحساس بأن يكون الأبن في مثل هذه الواقعة.

فتاة "أوبر"

ونوه “عيسى”، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن لابد أن يكون هناك التعاطف مع هذه الفتاة بكل ذرة، ولا يجب أن ننسى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، موضحًا أن الأمور الآن أمام النيابة ولابد من التأكيد في البداية ولا يجب أن نتحدث عن أن المتهم جاني ولا يجب أن يكون هناك اتهام للمتهم ولا يوجد أي مبرر للتعجل ويوجد ألف مبرر للتعاطف.

وأشار إلى أن التعميم هو أمر غير دقيق وغير شريف، والتعميم لا يصح ولا يمكن أن يصح، مشددًا على أن لا يمكن أن نظهر مشكلتنا مع الواقع ويتم إزاحة المشكلة على أي طرف وإلقاء مشاكلنا الشخصية وعدوانا وهناك آلاف من رحلات الأوبر أمنة وجيدة وسليمة.