شعبة المستوردين تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع (فيديو)

أكد ياسر القماش، عضو شعبة المستوردين، أن لولا تدخل القيادة السياسية وعقد مشروع رأس الحكمة لانفلت سعر الدولار، لافتا إلى أن المشروع يمثل ضربة أليمة للسوق السوداء.

أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت 30%

وقال عضو شعبة المستوردين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد” مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجات في الأسواق انخفضت 30% بسبب مشروع رأس الحكمة، معلقا: “أقل طن في خامة تصنيع مواسير المياه انخفض 10 آلاف جنيه ومواد أخرى انخفض سعرها 20 ألفا”.

ولفت عضو شعبة المستوردين إلى أن مصر تستورد مواد خام سنويا بـ50 لـ30 مليار دولار بنسبة تقريبية 45%، معلقا: مصر بها بنية تحتية على أحدث مستوى تسببت في جذب الاستثمار وإمكانية إنشاء مصنع للمادة الخام لتغطية السوق المحلي بالكامل ومن ثم إمكانية التصدير للآخر.

وتابع ياسر القماش: شراء الدولار بالسعر الرسمي سيقضي على السوق السوداء، وتجار العملة كانوا يمارسون الضغط على التجار.



