إبراهيم عيسى: الواقع السياسي ليس النموذجي ونركز على حفظ العقل الآن

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المهمة المركزية التي يجب أن نركز عليها تمامًا في هذه الفترة هي هو حفظ العقل، أهم ما يجب أن نقدم عليه بإصرار وعزيمة ، وهو من ضرورات ومقاصد الشريعة.

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه في ظل الأزمات والأزمة الاقتصادية التي نمر بها ورغم عنوانين الاستبشار والأمل والقدرة على النفاذ من هذا النفق لنور قادم، إلا أننا وسط أزمة اقتصادية ووطاتها.

وشدد على أن الواقع السياسي ليس الواقع النموذجي، وبه صور متعددة بعضها ثقيل الوطأة، متابعًأ: "لابد في الذهن والخطة والعمل وفي دوران المجتمع أن يكون حفظ العقل، أخطر ما يكون علينا هو الانفعال واشتعال عاطفي في أي مشهد وتصرف وإيذاء أي رد فعل".

وفي سياق أخر، قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صفقة رأس الحكمة "فضحت" الإخوان وأظهرت سخطهم، مبينًا: "لست مندهشًا من أي رد فعل، ولكن هناك غضبا رهيبا يخرج من الإخوان، كراهية متقيحة لكل ما يخص مصر وسياسة الدولة والشعب المصري".

وأضاف، في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن صفقة رأس الحكمة تعد مفاجأة اقتصاديًا وغير مسبوقة، وأن الإخوان لديهم حقد وسوء نية تجاهها.

وأشار إلى أنه بغض النظر عما يفعله الإخوان، فإن الصفقة كبيرة وتدل على أن الإخوان جماعة غير وطنية، مؤكدًا أن الخير لم يأت أبدًا من أفواه من يريدون مصلحة مصر، وأن الإخوان يحاولون دائمًا تدمير مصر.

وأشار إلى أن الإخوان لا يريدون الخير لمصر بعد صفقة رأس الحكمة، وأنه مهما فعلوا ومهما كانت ردة فعلهم فإن عودتهم غير ممكنة، مؤكدا أن الإخوان دائما ما يسعدون بأي تأثير أو أزمة على الدولة المصرية، مضيفا: "تيار الإسلام السياسي لديه مشروع ديني ولا يؤمن بالوطن أو الوطنية"، موضحا أن أرقام الصفقة فضحت سلوك الإخوان وحقدهم.