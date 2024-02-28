الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية والوقت ليس في صالح النازحين (فيديو)

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة، إن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم داخل القطاع ، والوقت ليس في صالح النازحين.

وأضافت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة في مداخلة هاتفية على فضائية “ القاهرة الإخبارية” مساء اليوم، أن الأوضاع الكارثية مستمرة، وهناك مخاوف كبيرة لانعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني 1 من كل 6 أطفال من نقص حاد من المواد الغذائية وسوء التغذية.

نقص كبير في المواد الغذائية المتوفرة للنازحين

وتابع القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة: "هناك نقصا كبيرا في المواد الغذائية المتوفرة للنازحين في المناطق الجنوبية أو الوسطى بجانب مناطق غزة والشمال التي تعاني تقريبا من مجاعة في هذه الأثناء، بالتالي الأوضاع سيئة".

وأشارت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في الأونروا بقطاع غزة إلى أن أعداد النازحين كبيرة، وهناك حاجة ملحة وغير مسبوقة لزيادة أعداد القوافل التي تدخل إلى غزة، فالقطاع كان يستقبل قبل الحرب 500 شاحنة يوميا، تقدم الحاجات الكافية من مواد غذائية وغيرها، ولكن في هذه الأثناء ومنذ اندلاع هذه الحرب لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تدخلا 100 شاحنة في أحسن الأحوال، وهي لا تكفي في سد الاحتياجات المتزايدة.

وأدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات كل ما يتعرض له أهل غزة من تنكيل وتجويع.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، وممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا، إن ما يتعرض له أبناء غزة من اعتداءات وتجويع وتهجير شيء يندى له جبين البشرية.

وأضاف بهجت العبيدي أن العالم كله يتحمل المسؤولية في ما يحدث في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يتعرض لكل أنواع القهر ولا يتحصل على الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأن قطاع غزة أصبح نتيجة للاعتداءات ولتعنت الإسرائيلي سجن كبير.

وحمّل العبيدي الدول الكبرى بشكل خاص المسؤولية الكاملة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا أن هذه الدول في اختبار حقيقي حول إيمانها بحقوق الإنسان، وأنها للأسف حتى اللحظة ترسب في هذا الاختبار بجدارة.

وطالب مسؤول التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا كل منظمات العمل الحقوقي في كل دول العالم بالوقوف في وجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا بفضح العدوان الإسرائيلي الذي لا يراعي المواثيق الدولية المتعارف عليها ويضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.