الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "درويلة".. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم درويلة
فيلم درويلة

حققت إيرادات فيلم "درويلة" للنجم عمرو عبدالجليل، في شباك التذاكر أمس، الاثنين، 7,217 جنيه، ما جعله في المركز الثامن ضمن باقي الأعمال المنافسة في موسم منتصف العام.

 

وكانت طرحت الشركة المنتحة لفيلم "درويلة"، التريللر الرسمي للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب" ومختلف حساباتهم وصفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

 

وتمحور هذا التريللر بتعدد الإطارات النمطية للعمل الفنى بإجتماعهم فى آن واحد لما يتضمنوا من؛ أكشن وإثارة وتشويق وساسبنس، مما يثير خلق حالة من الفضول والجذب لدى الجمهور لرؤيه هذا العمل عند طرحه بعد أيام.

فيلم درويلة

 ويشار أن نجوم وصناع هذا العمل قد طرحوا على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية، البوستر الرسمي والبوسترات الفردية للعمل كوسيله من وسائل الخطه الدعائية والترويجية لأبطاله، مما لاقي رواجاً كبيراً وواسعا كعنصر تشويقي لدى الجمهور مما نال على العديد من الردود الفعلية الإيجابية لديهم.

 

تفاصيل فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم درويلة، فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

 

 وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير ب (توسى) وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

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الجريدة الورقية