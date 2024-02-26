التحقيق في واقعة مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بالطالبية

تواصل جهات التحقيق بالجيزة ، التحقيقات في واقعة مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

التحقيقات في واقعة مصرع لص إثر سقوطه من الطابق الخامس بالطالبية

البداية كانت بورود إخطارًا الى مامور قسم شرطة الطالبية من غرفة عمليات النجدة تفيد سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـص تبين العثور على جثة عاطل وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها "2 خلاط مياه، شاكوش، 2 كالون، أسلاك كهربائية".

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي عقب قيامه بسرقة شقة سكنية بالطابق الخامس بالعقار محل العثور على جثته شاهده بعض الأهالي، وبالاستغاثة للإمساك به اختل توازنه وسقط وسط الشارع متوفيًا، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

حبس خفير بتهمة قتل زوجته بأبو النمرس

كما أمرت النيابة العامة بالجيزة ، بعد تحقيقات موسعة في واقعة ضرب خفير زوجته التي تعاني من مرض القلب حتى الموت، حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت، في أبو النمرس.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال ربة منزل تدعي «أمل» في العقد الرابع من عمرها، بها آثار كدمات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بمنطقة شبرامنت.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعي "جابر" خفير بمبني تحت الإنشاء، وأنه دائم التعدي عليها وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليها بالضرب لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء ولكونها مريضة قلب لفظت أنفاسها خلال وصلة الضرب المبرح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.