الإثنين 26 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حجز عامل دليفري حاول اقتحام فيلا عمرو أديب.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز عامل ديلفري في أحد محال الأسماك، على ذمة التحقيقات؛ عقب محاولته الدخول إلى فيلا الإعلامي عمرو أديب، دون سابق معرفة.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات في محيط الفيلا؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.

فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته بشأن هذا الأمر.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يعمل ديلفري في أحد محال الأسماك بأكتوبر.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

مواد متعلقة

أسباب حريق مكان تصوير مسلسل الكبير أوي

حريق داخل مكان تصوير مسلسل الكبير أوى.. تحقيقات موسعة

الخطيب يقدم 21 حافظة تؤيد عمومية النادي الأهلي .. تفاصيل

التحفظ على المراكبي المتسبب في حادث غرق معدية نكلا

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق

انتشال الجثة الثالثة فى حادث غرق معدية بمنشأة القناطر

غرق معدية.. شهود العيان: تحمل من 10 لـ 11 عاملا

وضعها الصحي صعب.. ننشر التقرير الطبي لفتاة الشروق حبيبة الشماع
الجريدة الورقية