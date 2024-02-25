حجز عامل دليفري حاول اقتحام فيلا عمرو أديب.. تفاصيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحجز عامل ديلفري في أحد محال الأسماك، على ذمة التحقيقات؛ عقب محاولته الدخول إلى فيلا الإعلامي عمرو أديب، دون سابق معرفة.

وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة؛ لكشف ملابسات الحادث، وتفريغ الكاميرات في محيط الفيلا؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر، تلقت بلاغا من أمن كمبوند دارا جاردنز، يفيد بمحاولة شاب الدخول لمقابلة الإعلامي عمرو أديب دون سابق معرفة، أو موعد مسبق، وحاول الدخول عنوة.

فيما تحقق أجهزة الأمن في معرفة دوافع الشاب وأسباب محاولته بشأن هذا الأمر.

وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يعمل ديلفري في أحد محال الأسماك بأكتوبر.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بما سبق.