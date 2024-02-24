تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل لمحاولته هتك عرضه بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت ، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني, تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل إلى جلسة الثلاثاء القادم ، لسماع أقوال الشهود ، ومرافعة هيئة الدفاع عن المتهم .

وجاء في أمر الإحالة فى الدعوى اتهام النيابة العامة لـ "حسين ع م ا" بأنه فى 3 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، قتل المجنى عليه القاصر "حمزة عشري" مع سبق الإصرار بأن استدراجه بمنأى عن الناس بالأرض الزراعية " هاتكا عرضه" وما أن قاومه المجني عليه مهددا اياه بإفضاح أمره , عقد العزم على إزهاق روحه مستخدما سلاحا ناريا، كان متواجدا بمسرح الجريمة، موجها إياه صوب المجني عليه، ضاغطا لزنادة قاصدا قتل الا إن الذخيرة لم تكن صالحة، فما كان منه إمعانا في قصده إزهاق روح المجني عليه بأن تناول حجرا ولاحق المجني عليه وما أن ظفر به حتى انهال على رأسه ووجه عدة ضربات متتالية قاصدا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم، بأن التحريات السرية قد تواصلت إلى أن المتهم هو من قتل المجني عليه بأن قام باستدراجه للأرض الزراعية محل الواقعة، واهما إياه بمساعدته قاصدا بذلك خطفه وهتك عرضه، فوافقه المجني عليه دون علمه بنواياه .وقررت النيابة احالة المتهم الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم .

تاجيل محاكمة قاتل صديقه

وفى وقت سابق اليوم قررت محكمة جنايات الفيوم ، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين إلى جلسة الغد 25 فبراير لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

وترجع تفاصيل الواقعة الى تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية بمقتل "محمد. ص. ف" 19 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية معصرة صاوي , وتم تشكيل فريق بحث قاده رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وآخر يدعى "أحمد. خ. م" 20 عامًا، سائق توك توك، مقيم بنفس القرية، بسبب الخلاف على بيع هاتف محمول، تطور الخلاف لمشاجرة نتج عنها قيام المتهم بإحضار سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة نافذة بالصدر أدت إلى وفاته, القى القبض على المتهم واحيل الى النيابة التى تولت التحقيق واحالته الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها السابق .