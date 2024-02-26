بسبب عدم تحضيرها وجبة .. حبس خفير بتهمة قتل زوجته بأبو النمرس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بعد تحقيقات موسعة في واقعة ضرب خفير زوجته التي تعاني من مرض القلب حتى الموت، حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت، في أبو النمرس.

بسبب عدم تحضيرها وجبة الغداء.. حبس خفير بتهمة قتل زوجته بأبو النمرس

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال ربة منزل تدعي «أمل» في العقد الرابع من عمرها، بها آثار كدمات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بمنطقة شبرامنت.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها يدعي "جابر" خفير بمبني تحت الإنشاء، وأنه دائم التعدي عليها وفي يوم الواقعة قام بالتعدي عليها بالضرب لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء ولكونها مريضة قلب لفظت أنفاسها خلال وصلة الضرب المبرح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

علقة موت تنهي حياة ربة منزل علي يد زوجها بالمنوفية

وفي واقعة مشابهة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنوفية ، من ضبط قاتل زوجته بقرية كفر داوود التابعة لمركز السادات ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة ؛ عندما تلقى مركز شرطة السادات بلاغًا من المدعو مجدى عبدالغني محمد ٣٤ سنة، عامل خرسانة مقيم كفر داود بالعثور على جثمان جارته المدعوة سعاد عبدالوهاب زكى 47 سنة، ربة منزل ومقيمة كفر داود السادات وبها إصابات وآثار تعذيب بأجزاء متفرقة من جسدها.

وبسؤال شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب زكى 48 سنة، سائق ميكروباص ومقيم مدينة السادات اتهم زوجها المدعو محمد فتح الله عبدالحميد غزال 48 سنة، عاطل ومقيم كفر داود السادات وعليه، فقد أكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوجها محمد فتح الله غزال.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس المباحث، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم والذى بمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بقيامه بتوثيق المجنى عليها وتعليقها بسقف حجرة نوم المنزل والتعدي عليها بالضرب محدثا إصابات بالغة بها ووفاتها فى الحال.

وكانت سيدة فى العقد الرابع من عمرها مصرعها على يد زوجها فى قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطار من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بمصرع سيدة تدعى سعاد.ذ.ي، على يد زوجها ويدعى محمد.ف.غ، وكلاهما من كفر داود، تم انتقال قوة أمنية لمعاينة موقع الحادث، وتم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي وتباشر النيابة العامة التحقيقات.