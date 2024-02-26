سرقا فتاة بالإكراه .. معاقبة عامل بالمشدد 15 سنة وسيدة 10 سنوات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "م . ن . ع" عامل، بالسجن المشدد 15 سنة كما عاقبت المتهمة "ن . ا . م" ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات، يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على المجبني عليها "ب . م" وسرقة متعلقاتها بالإكراه، وتحت تهديد السلاح بدائرة القسم .

تعود أحداث الواقعة لشهر أكتوبر لسنة 2022 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بلاغا من المجني عليها بتعدي المتهمين عليها بالضرب وسرقة متعلقاتها تحت تهديد السلاح





ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليها بالقوة وكرها عنها في أحد الأماكن وقاما بتهديدها بسلاح أبيض لبث الرعب فى قلبها وقاما بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالى كرها عنها .





وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .