جنايات الفيوم تقرر تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته

قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفي ذ صالح كيلاني تأجيل محاكمة ربيع جمعه عثمان ، المتهم بقتل طليقته "نوراشعبان محمد " طعنا بالسكين إلى جلسة الاول من مارس وذلك للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم .

امر الاحالة

كان امر الاحالة فى القضية رقم 35472 لسنة 2023 جنح مركز طاميه والمقيدة برقم 2691 لسنه 2023كلي الفيوم قد تضمن أن المتهم " ربيع جمعه عثمان عبد العليم36 سنة ، قام في يوم 19 أغسطس 2023 بدائرة قسم شرطة طاميه بمحافظة الفيوم بجناية القتل العمد ، قتل المجني عليها نورا شعبان محمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، بأن بيت النيه وعقد العزم المحقق علي إزهاق روحهاواعد سلاح أبيض،وانطلق صوب المكان الذي ايقن سلفا تواجد المجني عليها به وما أن ادلف لمكان تواجدها،انقض عليها ،واشهرالسلاح الابيض الذي كان بحوزتها،قابضا علي جسدها،شالا لحركتها، وانهال عليها طعنا وكلما حاولت الإفلات منه، عاوداحكام قبضته عليها ، مستمراً في انفاذ طعناته لها ،قاصدا إزهاق روحها ، فأحدث الإصابت التي جاءت فى تقريرالصفه التشريحية لجثمانهاوالتي أدت لوفاتها علي النحو المبين في التحقيقات .

واضاف أمر الاحاله أن المتهم إحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني ، وما أن اظفر به حتي عاجلها بطعنه غائرة في الصدر فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.