الدقهلية تتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة ونبروه وميت غمر والسنبلاوين وميت سلسيل والجمالية لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إيقاف اعمال بناء لعدم وجود فصل حد مساحى بالترخيص بقرية كفر البرامون كما تم متابعة اعمال فحص رخص البناء بقرية النسيمية.

وفي نطاق الوحدة المحلية بقرية كوم الدربى تم متابعة تنفيذ العمال فك شدة خشبيه وحديد التسليح لاعمدة الدور الثالث علوى بقرية تلبانة للبناء بدون ترخيص المرور على حوض الزعفران وحوض بن زيد بحى الجامعة لفحص رخص البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها..

واكد اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية حيث تم فك أخشاب الدور الثالث العلوي لعدم وجود ترخيص

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

واوضح اللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمرانه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية بكفر بهيدة علي مساحة 150متر مربع بالدور الثالث علوي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

واوضح حاتم قابيل رئيس امركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية طرانيس العرب التابعه للوحده القرويه ببرقين على أرض زراعيه حيث تم إزالة غرفتين بارتفاع ٢م وعرض ٣م ×٣م محاطين بسور بالدبش الأبيض بارتفاع ١م على مساحه ٣ قيراط وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

واشارت رابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل انه تم متابعة تنفيذ ازالة فورية لسور من الطوب الأحمر داخل ممر داخل الحيز العمراني بحي المسجد الصغير بالمدينه حيث تم تنفيذ الازالة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

و قال المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة حالات تعدي علي املاك الري بنطاق المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.