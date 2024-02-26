محافظ الدقهلية يكلف لجنة بالمرور على أسواق ومعارض المواد الغذائية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار و مدير ادارة الاسواق بالمحافظة بالمرور والمعاينة على الطبيعة على الاسواق والمعارض بنطاق المحافظة وذلك لمتابعة ضبط منظومة اسعار السلع الغذائية ومدى توافرها للمواطن الدقهلاوي نظرا لقرب حلول شهر رمضان المعظم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي هذا الصدد اشار مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار الي انه تم المرور اليوم على سوق مدينة نبروه بمرافقة السيد مدير الاسواق بالمحافظة ونائب رئيس مركز ومدينة نبروه والسيدة مدير المتابعة والسيدة مدير التفتيش والسيد مدير البيئة بالمركز والسيد مدير ادارة التموين ومدير الادارة الصحية ومسئول الطب البيطري بالمركز ومسئول الاشغالات حيث تم متابعة العمل بالسوق ومدى توافر السلع الغذائية بالاسعار المناسبة والمقررة من قبل التموين كما تم المرور على المعرض الدائم بمدينة المنصورة بنطاق حي غرب المنصورة لمتابعة تنفيذ سياسة الدولة فى تخفيض الاسعار لتكون فى متناول المواطن وذلك استعدادا لقرب حلول شهر رمضان المعظم .

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.