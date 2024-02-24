زيارة مهمة لمحافظة الفيوم.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع (نفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي ما بين لقاءات وزيارات.

وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:-

1- استقبل د. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في مقر ديوان عام المحافظة، في مستهل جولة سيادتها بالمحافظة في ضوء مبادرة "مراكب النجاة". وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال لقاء المحافظ، إن زيارة محافظة الفيوم تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، الحفاظ على أرواح شبابنا من "مراكب الموت" التي تعرض حياتهم للخطر. فيما ثمن محافظ الفيوم، دور وزارة الهجرة وما تقدمه لعلاج مسببات الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المحافظة تنتهج خطة طموحة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتوسع في تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تسهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

2- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤتمرًا جماهيريًا توعويًا لعدد من الأهالي بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الاكثر تصديراً لتلك، بحضور د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع السيد محافظ الفيوم على الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة من خلال المستثمرين المصريين بالخارج، والتطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، وعلى البدء في تحويل غرفة المركز المصري الألماني في الفيوم إلى مركز متكامل يستطيع خدمة عدد أكبر من شباب المحافظة، للحفاظ على هؤلاء الشباب من خلال توفير تدريب وتأهيل بمعايير عالمية، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الخارجي وخاصة الأوروبية.

3- ضمن جولتها في محافظة الفيوم في إطار مبادرة «مراكب النجاة»، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الكائن مقرها في جمعية صلاح الدين الأيوبي بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. وقالت الوزيرة إن غرفة المركز تخدم جهود التدريب من أجل التوظيف في السوق المصري والألماني، من خلال ما تقدمه من خدمات تدريب متعددة تستهدف تدريب الشباب المصري في مختلف المحافظات ومنها محافظة الفيوم وفق أعلى معايير التدريب العالمية التي تناسب احتياجات سوق العمل الألمانية والأوروبية، وتقديم البديل عن الهجرة غير الشرعية.

4- ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة الفيوم، في إطار مبادرة «مراكب النجاة»، تفقدت السفير سها جندي وزيرة الهجرة، القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير بالمدرسة الفندقية في قرية دمو. وأشادت الوزيرة بالخدمات الطبية المقدمة في القافلة والتخصصات المتوفرة بها لعلاج المرضى الأكثر احتياجا، مؤكدة أن جهود وزارة الهجرة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج في تدريب الكوادر الطبية أمر مهم ومثمر، بالإضافة لتنظيم شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة في إطار مبادرة «مراكب النجاة» لصالح أهالي القرى الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مضيفة أن القافلة الطبية المجانية للكشف عن أمراض العيون، لطلاب مدرسة دمو الفندقية وأهالي المنطقة، تتضمن تقديم خدمات الكشف في مجالات الحد من مسببات العمى بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها لمستحقيها.

5- ضمن جولتها في محافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المدرسة الفندقية بقرية دمو. وأكدت الوزيرة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التدريب المهني، مشيدة بالمدارس التكنولوجية والفندقية، التي تتيح الفرصة لتدريب وتأهيل الشباب، ما يوفر لهم فرص العمل الآمنة في أسواق العمل المحلية والدولية، مشددة على أن التعليم والتدريب هما السبيل الوحيد لإتاحة كوادر متميزة، في مختلف المجالات التي تحتاجها أسواق العمل، كما استمعت سيادتها خلال جولتها التفقدية بالمدرسة، إلى شرح واف عن المدرسة وأقسامها، والعملية التعليمية، مشيدة بما تقدمه المدرسة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، واستفادة الدولة منهم. وأضافت الوزيرة أن المدرسة الفندقية في قرية دمو بالفيوم من شأنها أن تتحول لواحد من أعمدة المركز المصري الإيطالي للتدريب من أجل التوظيف والاندماج، والذي تعمل وزارة الهجرة على إنشائه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بهدف تدريب الشباب المصري وفق أعلى المعايير العالمية لتناسب احتياجات سوق العمل المصري وكذا سوق العمل الإيطالي والأوروبي، وسيكون ضمن مجموعة من المراكز تحت المظلة الوطنية للهجرة تحت مسمى "المركز المصري للهجرة".

6- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في احتفالات سفارة الكويت بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث والستين لدولة الكويت، وعيد التحرير للبلاد الثالث والثلاثين، وذلك بدعوة من سعادة السفير/ غانم صقر الغانم، سفير الدولة بالقاهرة، وسعادة السفير/ طلال خالد المطيري، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية. وأشادت الوزيرة بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والكويتي، كما ثمنت حسن استضافة الكويت للجالية المصرية، والتي تعد من أكبر الجاليات المصرية في الخليج، مؤكدة أن هناك روابط تاريخية بين الدولتين.

7- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعًا مع وفد من هيئة البريد المصري، ضم كلا من أ. حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة في الهيئة، أ. إسلام خضر، مدير عام مراقبة الجودة، أ. داليا محمود Sap Practice Director، أ. سارة عصام Senior Sap Hybris Functional Consultant، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لإطلاق التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج، والذي سيضم منصة تجمع الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي، ومنتجات الحرف اليدوية المصرية كذلك ومقدمة لمواطنينا المصريين بالخارج. وأكدت الوزيرة أهمية أن تكون المنصة الإلكترونية التي ستضم جميع الأجهزة الكهربائية والأثاث والاحتياجات المنزلية، بجانب الحرف اليدوية المصرية، متطورة بما يكفى حتى يستفيد منها مواطنينا بالخارج أقصى استفادة ممكنة، وهذه إحدى الخدمات والمميزات التي نعمل على أن تكون ضمن التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج.

8- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اجتماعا مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في رومانيا وبلغاريا، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عبر الـ«فيديو كونفرانس».واستمعت الوزيرة إلى عدد من المقترحات من المصريين المتواجدين في رومانيا، منها معادلة الشهادة الجامعية في رومانيا بنظيرتها المصرية، خاصة وأن شهادات الجامعات الرومانية معادلة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، التي هي إحدى أعضائه، بالإضافة إلى حصول الأطباء المصريين في الخارج على رخصة مزاولة المهنة، وفي هذا الجانب، أكدت السفيرة سها جندي أنها ستقوم بالتواصل مع وزيري التعليم العالي والصحة وعرض الأمر عليهما للوصول إلى نتيجة بشأن مطلب المصريين في رومانيا.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، رشا جلال، مدير برامج المسئولية الاجتماعية بشركة "توتال" العالمية في مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف التدريب من أجل التوظيف في ضوء ما حققته تجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج من نجاح. وكشفت الوزيرة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، سواء الدولية أو مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الفرص اللازمة للشباب وإدماج العائدين.

10- أنابت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، لاستعراض جهود وزارة الهجرة في ملف التنمية المستدامة والتدريب من أجل التوظيف، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لنموذج محاكاة منظمة الهجرة الدولية، لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وأوضح سليمان أنه من الأهمية بمكان ربط الخطط المختلف برؤية مصر للتنمية المستدامة، والسعي لتحقيق نتائج فعلية، مشيرا إلى أن هذه الفعالية تعد أول ثمار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين وزارة الهجرة وجامعة القاهرة، لتنسيق الجهود فيما يتعلق بجهود التدريب من أجل التوظيف، وكيفية الاستفادة من جهود الباحثين لبناء كوادر في مختلف المجالات ذات الصلة، وربط الهجرة باحتياجات المجتمع.

11- وقعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ود. محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بشأن المشاركة في الأنشطة والتدريب والندوات وبرامج التوعية بمجالات الهجرة والتنمية بالتعاون مع وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، أشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة الفرص التدريبية للشباب، ولذلك يأتي بروتوكول التعاون لتعزيز إتاحة الفرص التدريبية للشباب من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للاستفادة بشكل عملي، وتطبيق ما يدرسونه، مرحبة بإتاحة فرص التدريب لطلاب وخريجي الكلية للاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة وتنظيم ورش عمل وندوات توعوية مشتركة مع الكلية، والمشاركة في المشروعات البحثية.

12- وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدعوة للأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر الذي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 2- 3 مارس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقالت الوزيرة إن المؤتمر سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، إلى جانب استغلال الطاقات المصرية في الخارج، داعية الأطباء والمستثمرين المصريين بالخارج المهتمين بالقطاع الطبي والسياحة بأن يطلعوا على التفاصيل والتسجيل للحضور عبر الموقع الرسمي للمؤتمر من خلال الرابط التالي:https://egypthealthtourism.org

13- قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن الوزارة تلقت ردا من وزارة التربية والتعليم بشأن طلب الالتماس المقدم من أسر مجموعة من الطلاب المصريين الذين سافروا إلى السودان للحصول على شهادة الثانوية العامة وعادوا إلى أرض الوطن بسبب اندلاع الأزمة هناك، حيث أوضحت سيادتها أن رد وزارة التعليم تضمن أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة بمصر، بنظام المناهج السودانية، لابد من التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة لدراسة طلبهم، وإفادتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة في هذا الشأن. ونوهت الوزيرة بأن الرد تضمن أيضا أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة بنظام التعليم السوداني وفقا للمناهج السودانية، فعلى الطلاب التوجه إلى الإدارة العامة لامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم (إدارة المعادلات الدراسية) لاتخاذ إجراءات معادلة الشهادات الحاصلين عليها، مضيفة أن وزارة التعليم أكدت أيضا أنه في حالة تقدم الطلاب لأداء الامتحانات بشهادة الثانوية العامة المصرية بعد تأديتهم امتحانات الأعوام السابقة وفقا لنظام التعليم بمصر، فلابد من التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعين لها وذلك لاتخاذ اللازم.

14- صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه بالنسبة للشكاوى الواردة من بعض المصريين بالخارج والخاصة بمشروع بيت الوطن، فقد تلقت الوزارة شكوى بشأن استلام عدد من الحاجزين بالمشروع بريدًا إلكترونيًا من جهة غير معلومة وغير مختصة بضرورة ملء بيانات رغبات السداد كاش أم أقساط خلال مدة لا تزيد عن شهر، حيث جاء رد وزارة الإسكان بأن جهاز مدينة الشيخ زايد قام بإرسال بريد إلكتروني من خلال الإيميل الخاص بالجهاز لموافاتهم باختيار أحد البدائل المذكورة بكراسة الشروط. وبالنسبة للشكوى الثانية، والخاصة بوقف التخصص وإلغاء الحجوزات وإعطاء قطعة واحدة لكل فرد لإعطاء الفرصة للجميع، وقالت الوزيرة إن وزارة الإسكان أكدت أنه تم نشر كراسة الشروط للطرح التاسع على الموقع الإلكتروني للمشروع متضمنة الشروط الخاصة بالمرحلة، وأن المشروع تم طرحه ومستمر ودائم وجار حاليا الإعداد لطرح المرحلة العاشرة.

15- ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لجنة المقابلات الشخصية التي عقدتها الوزارة للاختيار ما بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وفقًا للمعايير التي نص عليها الإعلان الذي طرحته الوزارة، حيث تشكلت اللجنة من: د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، ود. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والأستاذ عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون الإدارية والمالية، و المستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة، ود. إبراهيم أمين، معاون وزيرة الهجرة للموارد البشرية. وأكدت الوزيرة حرصها على انتقاء أفضل العناصر لتدعيم الوزارة بكوادر قادرة على تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة ووضع سياسات تتواءم وخطط الحكومة في تقديم أفضل خدمة للمصريين بالخارج.

16- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشاب المصري "عبد الرحمن سليم"، طالب الدكتوراه في البرتغال ومدرس مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، لنجاحه مع زملائه في الفريق في وضع معيار لضغط الصور الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن مسابقة أطلقتها منظمة عالمية اسمها "JPEG". وقالت الوزيرة: "كل يوم فخرنا بيزيد بنجاحات أولادنا حول العالم، وحرصهم على اكتساب المعرفة والخبرة ونقلها للوطن.. قصص نجاح المصريين ما بتنتهيش ودايما فخورة بيهم، ومنتظرة قصة نجاح من كل فرد من 14 مليون بطل بالخارج".

17- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس الفضائية، حيث تحدثت سيادتها عن تفاصيل جهود إطلاق منصة التسوق الإلكترونية للمصريين بالخارج والجاري تنفيذها بالتعاون وزارة الاتصالات والبريد المصري.

18- تواصل وزارة الهجرة حملة الترويج على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمد مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر حتى 28 أبريل 2024، لضمان وصول الحملة لأكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مرحلتيها الأولى والثانية، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

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