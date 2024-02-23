الحملة الرسمية للرئيس السيسي تكرم ممثليها في الخارج من جميع دول العالم.. صور

في بادرة غير مسبوقه، نظم قادة الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي الملتقى المميز لأعضاء الحملة من المصريين في الخارج، وذلك عبر تطبيق زووم، بغرض تقديم الشكر والعرفان لهم على جهودهم العظيمة وعلى دعمهم للحملة الإنتخابية للرئيس السيسي، اضافة الى تقديم العون للجان الانتخابات بالسفارات والقنصليات حول العالم.

ومن جانبه أشاد الدكتور إبراهيم يونس ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا بجهود الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على التواصل المستمر مع اعضاء الحملة بالخارج خلال العملية الانتخابية، لدفع المصريين بالخارج الى المشاركة الايجابية.

ويؤكد حرص المصريين في الخارج على التعاون والعمل البناء المشرف مع الحملة، وتقديم الصورة النموذجية الجيدة، و التى كان لها ردود افعال ايجابية في دفع المصريين بالداخل للعمل بنفس الوتيرة الناجحة، التى يسير عليها ألمصريين في الخارج.

وقد ثمنت الحملة الرسمية الجهود العظيمة للمصريين في الخارج و الالتزام بروح الفريق والعمل معا على قلب رجل واحد ، والحرص على دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتعاون المثمر مع الحملة حتى انتهت العملية الانتخابية بنجاح .

وخلال مشاركته ملتقى الحملة الرسميه مع المصريين بالخارج، يثمن النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الجهود العظيمة لقادة الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والعميد نسيم صبري المدير التنفيذي ، فى التواصل مع المصريين فى الخارج واتاحة الفرصة امامهم للتعاون والعمل معا.

و يعرب النائب محمود حسين عن تقديره لجهود ونجاح الحملة في لم شمل الكيانات والاتحادات المصرية بالخارج، مقدما التهنئة لجموع الشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسى على فوز سيادته المستحق.

كما تقدم الدكتور محمود حسين بالشكر للحملة الرسمية على تكريم أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج لجهودهم المتميزة ودعمهم للدولة المصرية والحملة الانتخابية للرئيس السيسي، وقد ساعدهم على ذلك تواجدهم الكبير في قرابة 40 دولة عبر العالم.

المهندس إسماعيل أحمد علي: المصريون في الخارج حريصون على دعم بلادهم والوقوف بقوة خلف القيادة السياسية

ومن جانبه اكد المهندس إسماعيل أحمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ان المصريين في الخارج حريصون على دعم بلادهم والوقوف بقوة خلف القيادة السياسية، ونقل الصورة الحقيقية والمشرفة لمصرنا الى الخارج، بما فيها من تقدم ورقي وما تم على اراضيها من انجازات عظيمة قد تحققت ولازالت تتحقق، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر ان بعض نواب مجلس النواب من امثال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب الدكتور محمود القط، هما من أوائل المكرمين من الحملة الرسمية، لما قدماه من جهود عظيمة وتعاون كبير مع قادة الحملة الرسمية، وما قدمه النائبان من دعم كبير لرموز المصريين في الخارج، حتى استطاعت الحملة ان تخلق من هذا التجمع العظيم شبكة كبيرة يسيرها غرفة العمليات المركزية بقيادة المستشار محمود فوزي والعميد وسام صبرى إضافة إلى المستشار القانوني للحملة الرسمية.

وخلال اللقاء الإفتراضي والمداخلات المتنوعة، تقدم المصريون في الخارج بالشكر والتقدير للحملة الرسمية على دوام التواصل معهم و على التكريم العظيم الذي حصلوا عليه من قيادة الحملة،

كما تقدموا بالتهاني للشعب المصري بالداخل والخارج، على فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، متمنين لسيادته، استكمال مسيرة الاستقرار والنهوض بمصرنا و دوام التوفيق والسداد، في مرحلة جديدة، نحن في فيها أحوج مانكون الى قيادته الحكيمة.

وتم تكريم العديد من اعضاء حملة الرئيس بالاتحاد العام للمصريين في الخارج من مختلف دول العالم نظير جهودهم المبذولة في العملية الانتخابية ومساندة وطنهم بكل شفافية.

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