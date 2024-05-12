يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفدرالية
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، اختبارًا قويًا عندما يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة غاية في القوة والأهمية عندما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يدخل الزمالك المباراة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم ، كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة، المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل الأمثل.
وحرص البرتغالي جوميز على مطالبة اللاعبين بالتركيز في اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وطالب لاعبيه باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وشدد على ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمي نهضة بركان.
يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر الضغط هنا ..
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وفيما أكد المدير الفني على ثقته في لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.
القنوات الناقلة ماتش الزمالك ونهضة بركان
وسوف تنقل ماتش الزمالك على قناة بين سبورتس 6، والتي ستبث المباراة عبر التردد التالي:
- التردد: 11054.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تشكيلة الزمالك المتوقعة للمباراة
ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الزمالك على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمد عواد.
- خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.
- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.
- خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي، سيف الجزيري.
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