داليا البيلي: رأس الحكمة فجر جديد للاقتصاد المصري وأكبر صفقة استثمار في تاريخ مصر

هنأت المبادرة الوطنية "أيد واحدة معاك يا سيسي"، الدولة المصرية حكومة وشعبا بإتمام توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الإماراتية في صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وبدورها صرحت دكتورة داليا البيلي المختصة بمجال الجودة والتميز المؤسسي والقائم على المبادرة، أن هذه الصفقة تعد نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.

وأوضحت " البيلي" في تصريحات خاصة للوفد، أنه من أهم النقاط الإيجابية التي تدعم الاقتصاد المصري من خلال هذه الصفقة هى : "تحفيز النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل واسعة كما انها تساهم في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وأيضا تعزيز الاستقرار النقدي ودعم التنمية المستدامة تساعد على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع السياحي" ، مما يجعل أهمية المشروع وأبعاده لا تقتصر فقط على البعد الاقتصادي والاستثماري بل تمتد لتشمل التطور العمراني والتمية المجتمعية، وبالتالي يعود بالنفع على الشعب المصري ويساهم في تحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2052 لتنمية مجتمعات متكاملة وانشاء مدن جديدة .

وأضافت المختصة بمجال الجودة والتميز المؤسسي، انه ايضا من النقاط المهمة لهذه الصفقة أنها شراكة وليست بيع أصول كما يزعم البعض حيث ستحصل مصر على نسبة 35%من أرباح المشروع مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، كما أن تنوع الاستثمارات المقرر ضخها بين سيولة نقدية وتنازل عن ودائع سيساهم في تعزيز الموقف المالي لمصر ويوفر سيولة للبنك المركزي لمواجهة تحديات النقد الأجنبي.

وأفادت الدكتورة داليا: " تعتبر هذه الصفقة نموذج للتعاون العربي المشترك الذي يعود بالنفع على البلدين والمنطقة بأسرها ويعزز الشراكات الإقليمية والدولية".

واختتمت حديثها قائلة: " كل هذه النقاط الهامة تجعل من صفقة رأس الحكمة فجر جديد للاقتصاد المصري، ومبروك لمصر ودائما يا مصر من نصر لنصر، وتحيا مصر".

وقد وقعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.