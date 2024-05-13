حكاية وطن

الإثنين 13/مايو/2024 - 08:37 م 5/13/2024 8:37:24 PM

الوطن‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الذى‭ ‬يعطى‭ ‬الإحساس‭ ‬بالأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬والطمأنينة، ويمثل‭ ‬الملجأ‭ ‬لأبنائه، فمن‭ ‬كان‭ ‬بلا‭ ‬وطن‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بالأمان‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬العزة‭ ‬والرفعة، وهو‭ ‬الذى‭ ‬يرفع‭ ‬مواطنيه‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬كرامتهم، وهو‭ ‬الذى‭ ‬يجمع‭ ‬الأهل‭ ‬والأحبة‭ ‬والأقارب‭ ‬والأصدقاء، وهو‭ ‬البيت‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬يتسع‭ ‬للجميع‭.‬

الوطن‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬أرض‭ ‬تضمنا‭ ‬جميعًا‭ ‬تحت‭ ‬جناحيها، فتحمينا‭ ‬وترشدنا‭ ‬وتهدينا، وليس‭ ‬مجرد‭ ‬حفنة‭ ‬تراب‭ ‬كما‭ ‬وصفه‭ ‬عضو‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬أثناء‭ ‬حكم‭ ‬الجماعة، ولكنه‭ ‬روح‭ ‬تسكن‭ ‬فينا‭ ‬ونسكن‭ ‬فيها، حبه‭ ‬فطرة‭ ‬ألقاها‭ ‬الله‭ ‬فى‭ ‬قلوبنا، وواجبنا‭ ‬تجاهه‭ ‬يكون‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ومائه‭ ‬وهوائه، وممتلكاته‭ ‬العامة‭ ‬ومؤسساته‭ ‬من‭ ‬التخريب، وأن‭ ‬نقف‭ ‬وقفة‭ ‬عز‭ ‬وشموخ‭ ‬لرايته‭ ‬العظيمة‭. ‬ فالوطن‭ ‬ليس‭ ‬لهجة‭ ‬نتلفظ‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬جنسية‭ ‬نحملها‭ ‬أو‭ ‬قانونًا‭ ‬نلتزم‭ ‬به، بل‭ ‬هو‭ ‬أسمى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬العبارات، لأنه‭ ‬نعمة‭ ‬كبيرة، فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نصون‭ ‬ترابه‭ ‬وأرضه‭ ‬بالترابط‭ ‬والتلاحم‭ ‬وغرس‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬فى‭ ‬نفوس‭ ‬أبنائه‭.‬

فقدان‭ ‬الوطن‭ ‬يجعل‭ ‬سادته‭ ‬عبيداً‭ ‬والأعزة‭ ‬أذلة‭ ‬والكبار‭ ‬صغاراً‭,‬ ولا‭ ‬يعوض‭ ‬فقدان‭ ‬الوطن‭ ‬مال‭ ‬ولا‭ ‬ولد‭ ‬ولا‭ ‬جاه، وقد‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬الشعراء‭ ‬عما‭ ‬حل‭ ‬ببعض‭ ‬ملوك‭ ‬الطوائف‭ ‬فى‭ ‬الأندلس‭ ‬نتيجة‭ ‬فقد‭ ‬الوطن‭:‬

بالأمس‭ ‬كانوا‭ ‬ملوكاً‭ ‬فى‭ ‬منازلهم‭...‬ واليوم‭ ‬هم‭ ‬بلاد‭ ‬الكفر‭ ‬عبدان

ليس‭ ‬هناك‭ ‬أقسى‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬الوطن‭ ‬وفقدان‭ ‬البيت‭ ‬وفقدان‭ ‬الأرض‭ ‬عنوان‭ ‬هويته‭ ‬وانتمائه‭ ‬وجذوره‭ ‬لأى‭ ‬سبب‭ ‬كان‭.‬

يتغرب‭ ‬الإنسان‭ ‬غالبًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬العيش‭ ‬أو‭ ‬ربح‭ ‬مادى‭ ‬أفضل‭ ‬ويطمح‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬معيشى‭ ‬مرموق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تغربه‭ ‬عن‭ ‬أهله، أو‭ ‬قد‭ ‬يتغرب‭ ‬بشكل‭ ‬قسرى‭ ‬فى‭ ‬حالات‭ ‬الحروب‭ ‬وانعدام‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمنى‭ ‬والسياسى، وقد‭ ‬تكون‭ ‬الغربة‭ ‬قسرية‭ ‬إجبارية، كأهل‭ ‬فلسطين «‬الشتات‭ ‬الفلسطينى» ‬مثل‭ ‬اللاجئين‭ ‬منهم‭ ‬والنازحين، ولا‭ ‬يعرف‭ ‬الوطن‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬ذاق‭ ‬الغربة، فألم‭ ‬الفراق‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الآلام‭ ‬ومن‭ ‬أشدها، فمن‭ ‬لا‭ ‬يبكى‭ ‬لفراق‭ ‬الوطن‭? ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يشتاق‭ ‬لأرض‭ ‬وطنه‭? ‬فلو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الوطن‭ ‬غاليًا‭ ‬لهذه‭ ‬الدرجة‭ ‬لما‭ ‬سمى‭ ‬بتماماً‭ ‬كالأم‭ ‬الحنون‭ ‬التى‭ ‬تحتضن‭ ‬أطفالها‭ ‬وتمنحهم‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬والسكينة، ومهما‭ ‬سافر‭ ‬الإنسان‭ ‬ومهما‭ ‬دار‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬حول‭ ‬العالم، فلن‭ ‬يجد‭ ‬أحنّ‭ ‬من‭ ‬حضن‭ ‬وطنه‭ ‬ولا‭ ‬أدفأ‭ ‬منه‭.‬

يظل‭ ‬الوطن‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬فى‭ ‬عين‭ ‬شعبه‭ ‬والأقرب‭ ‬إلى‭ ‬قلوبهم‭ ‬مهما‭ ‬ابتعدوا‭ ‬عنه‭. ‬الوطن‭ ‬مزروع‭ ‬فى‭ ‬القلب‭ ‬منذ‭ ‬المولد‭ ‬والصغر، فلا‭ ‬يقدر‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬التفريط‭ ‬فى‭ ‬أرضه‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬الوطن‭ ‬لدى‭ ‬الأبناء‭ ‬رفضهم‭ ‬وكرامتهم‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يشعروا‭ ‬بها‭ ‬فى‭ ‬أى‭ ‬مكان‭ ‬آخر، وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬حمايته‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭ ‬وبذل‭ ‬الجهد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطويره‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬