حكاوى

الإثنين 13/مايو/2024 - 08:47 م 5/13/2024 8:47:16 PM

الحقيقة أنه لا أحد ينكر أن مصر بعد ثورة 30 يونية، أحدثت تغييرًا مهمًا فى السياسة الزراعية فى ظل بناء الدولة الحديثة. ولذلك فإن تطوير السياسة الزراعية، وتوفير الراحة للفلاح الشقيان يعد أمرًا بالغ الأهمية. والسياسة الزراعية الحالية بدأت فى التعديل الجذرى من أجل تنفيذ خطة الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بصغار المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل، بدلاً من اضطرار الدولة إلى الاستيراد من الخارج لاستكمال الغذاء الذى نحتاجه سنوياً.. لقد اختلفت الصورة بعد التجديد فى الفكر الزراعى، واختلفت الصورة السيئة الآن..

السياسة الزراعية لم تعد طاردة للفلاح من الأرض الزراعية بعد تغيير الفكر، بما يتواكب مع الواقع المعاش حاليًا.

وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، الذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان، وترجع بداية المشروع الى أبريل 2017 .. حين وجه الرئيس السيسى بالبدء فورًا فى تنفيذ مشروع مستقبل مصـر للإنتاج الزراعـى لـتـوفير منتجـات زراعيـة ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسـبة للمـواطنين وتصـدير الفـائض للخـارج ممـا يسـاهم فى تقليل الإستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أن هذا المشروع يعظم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.

ويوفر حـوالى 10 آلاف فرصة عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.