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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن يُثير الجدل بتصريحات قوية عن تردي أوضاع الكرة المصرية

حسام حسن
حسام حسن

أثار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الجدل حول تصريحاته التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية.

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مديرالمنتخب.تصريحات حسام حسن تم تحريفها


وتحدث حسام حسن خلال جلسته مع الصحفيين بمقر اتحاد الكرة المصري، حيث قال: "بالتأكيد، سأقوم بضم كل لاعب يساهم في مروري من تلك المرحلة حتى لو كان كبير السن".
وأشار العميد إلى أن سبب ذلك يعود لتخطي هذه المرحلة، لكن بعد ذلك فستشهد قائمة منتخب مصر عدد لاعبين قليل جدًا ممن هم أكبر من الـ30 سنة.
وأضاف: "مرموش لديه معاناة من أزمة في صباع يده، وهو ومدربه قررا أن يخضع للعملية بعد آخر مباراة في الدوري الألماني".
وأكمل: "تحدثت مع عمر من أجل تأجيل العميلة لمدة10 أيام".
وأردف: "إبراهيم حسن تحدث معه بأننا لدينا مهمة وطنية، ولكنه قال إن النادي حجز العملية له".
وتسائل المدير الفني للمنتخب المصري: "هل هذا موقف يصدر من لاعب؟ ومع ذلك نتمنى أن تحل المشكلة والعملية تؤجل، تلك إصابة في صباع يده".
وأختتم: "محمود تريزيجيه بنسبة كبيرة سيتواجد في المعسكر وسيتعافى من الإصابة".
الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمرحلة مهمة، حيث سيخوض مباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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