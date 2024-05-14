عاجل.. مستعمرون يلقون مواد مشتعلة على وكالة الأونروا بالقدس المحتلة

يستمر المستعمرون الهمجيون في أعمال العنف في حق الفلسطينيين ويستهدفون الجهات المساعدة لهم، وللمرة الثالة ألقى مستعمرون، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، مواد مشتعلة على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا"، الكائن في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين أضرموا النيران في اجزاء من الساحة الخارجية، وألقوا الحجارة باتجاه المقر وهي المرة الثالثة خلال أسبوع التي يحاول فيها المستعمرون إحراق مقر الأونروا.

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني "اغلاق المقر في القدس، لحين اتخاذ سلطات الاحتلال إجراءات الأمن المناسبة"، بسبب محاولة مستعمرين مرتين احراقه خلال أسبوع.

وأكدت "الأونروا"، أن من مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثالث الذي يتعرض له مقر "الأونروا" بالقدس خلال أسبوع، حيث هاجم عدد من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال المقر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وحاولوا اقتحامه، واضرام النيران في محيطه.

وعلى صعيد أخر أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت الشاب اسعد منى من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته، كما داهمت عددا من المنازل.

واضافت أن قوات الاحتلال داهمت محل الشاب منى في البلدة القديمة بالمدينة وقامت بتفتيشه وعاثت فيه خرابا.