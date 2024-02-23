الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية» وبرنامج «التحرر من الإدمان والإيدز»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، لدعم برامج الطب النفسي وعلاج الإدمان، بهدف دعم التعاون في مجال الدمج المجتمعي للمتعافين، وتأهيلهم لسوق العمل، ولأداء واجباتهم كمواطنين صالحين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف دمج المتعافين في المجتمع من خلال بناء مهارات الحياة، وأخلاقيات العمل، وتدريبهم وإيجاد وظائف مناسبة لهم، ومتابعتهم أثناء التدريب والعمل لضمان عدم عودتهم للسلوك السابق .

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن البروتوكول يدعم التدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات والممارسات الصحيحة، لتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات المجتمع، وذلك عن طريق تنظيم أنشطة ومعارض توظيف، بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن برنامج التحرر من الإدمان والإيدز، يقدم خدمات علاج الإدمان من خلال 10 مراكز طب نفسي وعلاج إدمان مرخصة من قبل وزارة الصحة، وعدد من بيوت الضيافة، بهدف دمج المتعافين في المجتمع وتوعيتهم لضمان عدم الانتكاس، كما يقدم خدمات للوقاية من الإدمان والإيدز، وذلك بالتعاون بين أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة والجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية «فتحة خير».

حضر الفعاليات كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور إيهاب الخراط، المدير العام لبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، ووفد تابع لبرنامج التحرر من الإدمان والإيدز، ووفد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.