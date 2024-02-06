توقيع بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان» وكلية طب جامعة عين شمس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكلية الطب جامعة عين شمس، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.

وأكد «عبدالغفار» أن ملف الصحة النفسية يأتي ضمن أولويات العمل في وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها، موضحًا أن الصحة هي حالة من التكامل بين الصحة الجسمانية والنفسية والاجتماعية.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن توقيع البروتوكول جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وينص على تنظيم تدريبات في تخصصات الطب النفسي التواصل، واضطرابات النوم، التكامل الحسي، والطب النفسي الرياضي، بالإضافة لتوفير نسبة من الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان المحالين بعد التنسيق بين الطرفين.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أنه تم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والأستاذة نهلة السيد مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.





