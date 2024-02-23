الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

3 مباريات نارية في دوري روشن اليوم .. الموعد والقناة الناقلة

دوري روشن
دوري روشن

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري لقاءات الجولة الواحدة والعشرون من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

إقرأ أيضًا..

txt

كريستيانو رونالدو يتربع على القمة.. ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

txt

موعد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن ..والقناة الناقلة

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة ، يليه غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني برصيد 49  نقطة ، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” مواعيد مباريات اليوم من دوري روشن السعودي …

يستضيف التعاون نظيره الأخدود على ملعب الذئاب وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

فيما يواجه الرائد نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد والمقرر لها في  تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

وتختم لقاءات اليوم بمواجهة ضمك والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري طارق حامد أمام نظيره الفتح والتي ستقام على ملعب النموذجي في تمام  الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، وتذاع المباراة عبر قناة SSC HD.

مواد متعلقة

اليوم .. 3 مواجهات نارية في دوري روشن

الفتح السعودي يختتم معسكره التحضيري استعدادا لعودة دوري روشن

روني يبحث عن وظيفة في دوري روشن السعودي

الرائد يفوز على أبها في دوري روشن السعودي

النصر يمطر شباك إتحاد جدة بخماسية مثيرة في كلاسيكو دوري روشن

الوحدة يهزم الرياض بثلاثية مثيرة في دوري روشن السعودي

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الرياض في دوري روشن

الخليج بقيادة "شريف" يحل ضيفًا على الرياض في دوري روشن
الجريدة الورقية