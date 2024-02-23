ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الصيادلة الجُدد ببنى سويف

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "لتنمية مهارات للصيادلة المُكلفين الجُدد" ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة، وإشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية.

من جهته أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف أن البرنامج الذي تم عقده على مدار 5 أيام شارك فيه نحو 58 صيدلى وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف.

تضمن البرنامج محاضرة لمدير الفرع بإفتتاح البرنامج والترحيب بالحضور ،ثم محاضرة للدكتورة رضوى عبدالغفار مدير إدارة التموين الطبى سابقا عن "مبادىء الادارة " ، محاضرة ثانية للدكتور عزت شحاتة مدير إدارة التفتيش المالى والادارى عن " السلوك الوظيفي "بجانب محاضرة للدكتورة رضوى محمد سيد مدير إدارة التموين الطبي عن"التعريف بلوائح المشتريات والمخازن الطبية.

فيما حاضرت الدكتورة الزهراء عصمت سلطان مدير الصيدليات ورئيس قسم الكلينكال بمستشفى بنى سويف الجامعى عن التعريف بأساسيات العمل الإكلينيكي بينما تناولت الدكتورة اسماء سيد محمد صيدل. كلينيكال "التطبيق الفعلي لأعمال الكلينكال والدكتورة حنان خلف مدير إدارة الجودة عن "الجودة داخل الصيدليات ومحاضرة للدكتورة رشا أبو النجا رئيس قسم الصيدليات عن "الميكنة الحديثة بالتموين الطبى" و"بروتوكولات صرف العلاج داخل الصيدليات " فضلاً عن محاضرة للدكتورة أسماء عز الدين تفتيش صيدلي عن"اللوائح المنظمة داخل التموين الطبي ، إضافة إلى محاضرة هالة عبد التواب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية عن "تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الصيدليات ".

وفى ختام البرنامج التدريبي اليوم تم الإعلان عن توزيع الصيادلة على وحدات التأمين الصحى بنى سويف(المستشفى والعيادات) بناء على اللجنة المشكلة للتوزيع.

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