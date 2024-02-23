فاعليات النسخة الأولى من ملتقى ريادة الأعمال بالشرقية

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعليات الملتقى الأول لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، والذي تم تنفيذه من خلال الادارة العامة للشباب بالتعاون مع مبادرة شباب "next leader" بمكتبة مصر العامة بالزقازيق.

وتضمنت المحاور التدربية؛ العديد من المحاضرات التي تهدف الى تنمية مهارات الشباب المُشارك بالملتقى الأول لريادة الأعمال، وتأهيلهم للدخول الي سوق العمل، من خلال نخبة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال من أجل إكساب الشباب مهارات تتعلق بكيفية بدء المشروعات الناشئة، وتوجيه المهارات نحو المجالات المناسبة التي تناسب طموحاتهم وتخصصاتهم المهنية والدراسية، حيث شارك بالملتقى الأول ١٠٠ شاب وفتاة.

وخلال المحاضرة التي قدمها الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة للشباب المشارك والتي كانت بعنوان "الاستثمار في المنشأت الرياضية" أكد اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات، والقضاء على مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات على تنفيذ أفكارهم الخاصة، وأيضا الاستثمار بمراكز الشباب.

وأشار إلى الإهتمام بنشر ثقافة العمل الحر، وتدريب الشباب على المشروعات الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للشباب الجاد في تحقيق مشروعه، والتي تمكنهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

ولفت إلى حجم كمية الاستثمارات في المجال الرياضي، وكيف أصبحت الرياضة صناعة تخضع لمعدلات الربح، والتي تتعلق بصناعات متعددة تتعلق بالمجال الرياضي وخلق أسواق جديدة توفر العديد من فرص العمل، وتشجع على زيادة الدخل من خلال تلك الاستثمارات.

وتضمن الملتقى محاضرة للنائبة هادية حسنى السعيد عضوة مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحاضرة محمد جاد رئيس مجلس إدارة شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال وموقع تتويج نيوز، وكذلك محاضرة للدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب عن المشروعات والبرامج الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية وكيفية الاستفادة من برامج الوزارة.