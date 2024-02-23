إنطلاق فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب القيادات الطلابية بجامعة العريش

انطلقت فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية، المُقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العريش.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة،

وأكد رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بالجامعات المصرية، وتشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات، وإطلاع القيادات الطلابية على المشروعات القومية التى تمت بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجمهورية الجديدة واهميتها لبناء مصرنا الحديثة ، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.



وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى إكساب الطلاب مهارات جديدة في مختلف المجالات، وتطوير قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية.



وفى سياق متصل تضمنت الفاعليات لقاء حواري مُجمع عن الصحة النفسية حاضر فيه الدكتورة نها عرندس.

وتضمنت الفاعليات ثمان ورش عمل:

ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء اتحاد طلاب الكليات.

ورشة عمل ثقافية.

ورشة عمل فنية.

ورشة عمل رياضية.

ورشة عمل إجتماعية.

ورشة عمل للأسر الطلابية.

ورشة عمل علمية وتكنولوجية.

ورشة عمل للجوالة والخدمة العامة.

وخلال ورش العمل تم عرض مقترحات جديدة من الطلاب لتطبيقها في تنفيذ الأنشطة الطلابية.

وعن المشروع: يشارك في هذا المشروع عدد كبير من طلاب الجامعات المصرية من مختلف الكليات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات.

وفى ختام فعاليات اليوم تقدم الدكتور حسن الدمرداش، بالشكر لكل القائمين على هذة الفاعليات من طلاب وطالبات بالإضافة إلى الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

