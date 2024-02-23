الجمعة 23 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرض الصفحة الرسمية لـ حسام حسن على فيس بوك للاختراق

حسام حسن مدرب منتخب
حسام حسن مدرب منتخب مصر

تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بالكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر -فيس بوك -  للاختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.

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موعد المعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن

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ربيع ياسين: نتمنى تقديم كرة قدم حقيقية مع حسام حسن

ونؤكد أن ما ينشر علي الصفحة لا علاقة له بالكابتن حسام حسن أو من مسئولي الصفحة .

موعد أول معسكر لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

ينتظم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر مغلق ١٢ من شهر مارس المقبل ، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة دبي الودية.

وتقام منافسات دورة دبى الودية، المقرر انطلاقها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

تشكيل الجهاز الفنى المنتخب الوطني 

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب 

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي " 

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري.

وقرر حسام حسن ، إعلان قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر في الثالث من مارس.

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