تدريب 40 من الفرق الطبية بالفيوم على التقييم النقدى للأبحاث الاكلينيكية

نفذت إدارة الابحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة اسماء رحيم -القائم باعمال مدير الادارة تدريبا لمدة 3 ايام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية لـ 40 من مديرى الادارات والأطباء والصيادلة، والتمريض واعضاء الفريق الطبى على التقييم النقدي للابحاث الاكلينيكية.

يأتي ذلك فى اطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بالبحث العلمى ودور الادارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية فى تعزيز البحث العلمى والتشجيع على استخدام الادلة البحثية فى صناعة القرار فى مصر وحرصا منها على تنمية البنية التحتية وبناء القدرات فى البحث العلمى ، وتعزيز قدرة العاملين فى وزارة الصحة الصحة والسكان على الاستخدام الامثل للتقنيات الصحية والادوات ونهج المعالجة الحديثة لمواجهة التحديات الناشئة.

يأتى التدريب وفق خطة الادارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية لتدريب العاملين بوزارة الصحة على مجالات البحوث المختلفة وبرعاية الدكتورسامح العشماوى-وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورعمرو يوسف -القائم باعمال رئيس الادارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية .

وتناول التدريب مفهوم التقييم النقدي - كيفية نقد ورقة بحثية للأبحاث الوصفية والتدخل - التقييم النقدي الخاص بالأبحاث الكيفية والكمية والمقارنة بينهم و اختتم التدريب بمناقشة مفتوحة.

وقام بالتدريب اساتذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة الفيوم الدكتورة راندة فؤاد الدسوقى، والدكتورة وفاء يوسف -رئيس قسم الصحة العامة والدكتور محمد مسعود , وتم التديب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف -مدير الادارة , كما حضر التدريب فريق الابحاث الاكلينيكية بالمديرية.

مرور على المستشفيات المركزية

وفى وقت سابق قام الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على ثلاث مستشفيات مركزية هي ابشواي واطساوطامية يرافقه في المرور كلا من هاله احمد - مدير اداره التمريض و دكتورة نشوى جلال - مدير ادارة العلاقات العامة و دكتورة نورهان محمد - عضو المكتب الفني و متولي سعد - مدير الشئون الادارية بالمديرية.

بدا الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى ابشواي المركزي ولاحظ التزام جميع العاملين بارتداء الزي الرسمي كل في تخصصه وايضا ارتداء كارت تعريف ,وتفقد وكيل الوزارة في مستهل زيارته للمستشفى صيدلية العلاج على نفقة الدولة واستمع لشكاوي بعض المواطنين الخاصة بسيستم الرسائل القصيرة حيث لم تصل اكواد العلاج بالرغم من صدور قرار به مما يعطل صرف الادوية لهم وقام سيادته بالاتصال على الفور بمدير المجالس الطبية المتخصصة لعرض المشكلة ومحاولة حلها تيسيرا على المرضى.

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