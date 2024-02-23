غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمركز ذوي الهمم بمستشفى الرمل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وتشغيل أقسام العلاج الطبيعي في 5 مستشفيات، و4 وحدات ومراكز صحية بمحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية وكفرالشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية، وذلك خلال شهر يناير الماضي، سعيا إلى إتاحة أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إنشاء قسماً للعلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة “بردين” مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان، بمحافظة القاهرة، وكذلم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حرصاً من الوزارة على توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تزويد أقسام العلاج الطبيعي في 4 وحدات صحية بمختلف أجهزة التنبيه الكهربائي والموجات الصوتية والأشعة تحت الحمراء لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وذلك في وحدات “شابا” إدارة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، والتلين، مركز مينا القمح، بمحافظة الشرقية، والجمرك بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ومستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام في محافظة البحر الأحمر، بجهاز ليزر.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أطفال الرمل، في محافظة الإسكندرية بإضافة غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي داخل مركز تأهيل الأطفال ذوي الهمم الجديد بالمستشفى، لافتاً إلى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية في الإسكندرية بجهازي أشعة تحت حمراء، ومخدة حرارية ومستلزمات لعلاج أطفال الشلل الدماغي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تفعيل منظومة التشخيص «عن بُعد» في مستشفيى أجا، والشيخ زايد بجمصة في محافظة الدقهلية، لتسهيل الخدمة على المواطنين، كما تم المرور على مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة سير العمل وتلافي أي سلبيات موجودة في المستشفى.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد نادي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم عقد 6 دورات تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظات (قنا وبني سويف وأسيوط) لتنمية الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي، خلال شهر يناير 2024.

ولفت "نادي" إلى عقد ندوات تثقيفية للمواطنين بالمراكز الطبية في صقر قريش، وغرب البساتين، وشيراتون بمحافظة القاهرة، ومركز طبي أول والحي 30 بمحافظة الشرقية، للتوعية بدور العلاج الطبيعي في علاج خشونة الفقرات العنقية، بجانب دوره في علاج الآلام العضلية، والتهاب مفصل الكتف وآلام مفاصل الجسم والتهاب العصب السابع.





