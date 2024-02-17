شاهد.. بهاء سلطان يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "مارتحناش"

تخطى المطرب بهاء سلطان بأحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "مارتحناش"، حاجز المليون مشاهدة على قناة روتانا على موقع يوتيوب منذ طرحها.

أحدث أعمال بهاء سلطان

أطلق بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

وتقول كلمات الأغنية : أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه، فضل معانا ولا منه غريب علينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا .

وطرح مؤخرا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.



وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.



وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددًا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل، و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.