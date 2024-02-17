عاجل
بالساعة والدقيقة.. مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية "القاهرة - أسوان"
الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم عصابة عظيمة.. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم عصابة عظيمة
فيلم عصابة عظيمة

بلغت إيرادات فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، أمس، الجمعة، 24.012 جنيه، ضمن موسم إجازة نصف العام الدراسي.

أبطال فيلم عصابة عظيمة


فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم عصابة عظيمة

قصة فيلم عصابة عظيمة


يدور العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس السينمائية
يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي تم عرضه عام 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.
 

txt

نوال عبد الشافي تطلق أغنية "أنا بلا فخر"من فيلم عادل مش عادل

مواد متعلقة

نوال عبد الشافي تطلق أغنية "أنا بلا فخر"من فيلم عادل مش عادل

شاهد.. بهاء سلطان يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "مارتحناش"

علي الحجار يُشعل أولى حفلات"100 سنة غنا" بالأوبرا وسط هتافات جماهيرية.. تفاصيل

شاهد.. غادة رجب تطلق أغنيتها الجديدة "هو ليه"

طرح البوستر التشويقي الأول لمسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي

رمضان 2024.. طرح البوستر التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني

شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني (فيديو)

شاهد.. روبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو يرجع"
الجريدة الورقية