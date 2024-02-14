الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. غادة رجب تطلق أغنيتها الجديدة "هو ليه"

غادة رجب
غادة رجب

أطلقت الفنانة غادة رجب، أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل بعنوان "هو ليه"، عبر قناتها على "يوتيوب"، احتفالا بعيد الحب.

تفاصيل أغنية "هو ليه"

ونشرت غادة رجب الأغنية وعلقت عليها قائلة: "دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنيه هو ليه على قناة صولو اف ام على يوتيوب وجميع المنصات".

آخر أعمال غادة رجب

طرحت المطربة غادة رجب في فبراير الماضي العام الماضي، أغنية "كل الحب ده" احتفالا بعيد الحب، بالتعاون مع شركة مزيكا، عبر قناة الشركة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر المنصات السمعية والإلكترونية، الأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

غادة رجب
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