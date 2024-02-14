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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

علي الحجار يُشعل أولى حفلات"100 سنة غنا" بالأوبرا وسط هتافات جماهيرية.. تفاصيل

علي الحجار
علي الحجار

أشعل النجم علي الحجار، منذ قليل، أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا"، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا

تفاصيل أولى حفلات "100 سنة غنا"

برئاسة الدكتور خالد داغر، ومشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

الحجار يشعل أولى حفلات "100 سنة غنا" بالأوبرا 


وحرص الحجار، في بداية حفله على الترحيب بالجمهور  داخل المسرح الكبير، وتحية المايسترو هشام جبر والفرقة الموسيقية، شهد الحفل حشود عريقة  وهتافات نارية من الجمهور في بداية الحفل.

وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "100 سنة غنا"

وصاحب الأغنية عرض اوبرالي مميز، وسط تصفيق حاد من الجمهور، الذي ملأ المسرح الكبير على جانبيه.

وأكد "الحجار" للجمهور أن مشروع "100 سنة غنا" يأتي لتعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الموسيقى وما يمتلكه من ثراء وقيمة فنية عالية، كما يهدف لربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الانبهار بكل ماهو غربى وغريب، تأكيدًا على روح الانتماء.

أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا

وأشار إلى أن المشروع يعد توثيقا لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائيًا وموسيقيا عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة.

برنامج حفل 100 سنة غنا

ويحمل باكورة حفلات مشروع "100 سنة غنا"، اليوم اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وينقسم الحفل إلى فاصلين، ويشارك خلاله الفنان الكبير محمد الحلو "ضيف شرف"، ويضم الحفل مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي قام بكتابته المؤلف والكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم، كما يشارك في الحفل كل من الفنان ميدو عادل، والفنان علي  كمالو، والفنان يوسف إسماعيل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال.

أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا
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