رمضان 2024.. تغيير اسم مسلسل "ألف ليلة وليلة إلى "جودر" للنجم ياسر جلال

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اسم مسلسل ياسر جلال الجديد وهو "جودر"، بدلاً من اسم "ألف ليلة وليلة"، المقرر طرحه بالسباق الرمضاني المقبل 2024، وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ٣٠ حلقة.

مسلسل جودر

أحداث مسلسل "جودر"

وتدور أحداث المسلسل في إطار فانتازيا فريدة من نوعها، تدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

أبطال مسلسل "جودر"

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

من ناحية أخري، ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" والذي حقق نجاحا كبيرا منذ لحظة عرضه في موسم رمضان الماضي وشارك في العمل مي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي ويتم عرضه حاليا مرة اخري علي شاشة "dmc".