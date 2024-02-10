القبض على 7 مُتهمين بالتنقيب عن الآثار في التبين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( 7 أشخاص ) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.