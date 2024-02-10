السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط عامل بحوزته 4600 كيلو حشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة")، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

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