ضبط عامل بحوزته 4600 كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى".

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة")، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.