الداخلية تضبط شخصين متورطين في بث قنوات فضائية بغير ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة.

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وجاء ذلك لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما على النحو التالى:

ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص"، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية - 54 جهاز ريسيفر كجهاز لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة - 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى - عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

ضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة - وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.. وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين - بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما").

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.