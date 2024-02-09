مصطفى بكري يهاجم بايدن: معتوه وفقد عقله

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أن مصر في بداية الحرب كانت ترفض فتح معبر رفح وأنه هو من ضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل فتح المعبر وإدخال المساعدات.

وأكد “بكري” خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الجمعة،أن بايدن فقد عقله، معقبا :"رجل عجز و فقد رشده، ومبقاش عارف حاجة ولا يصلح رئيس عايز يتجاب يتحط في الخنكة لأنه يهذي في الكلام والأمور تختلط عليه".

وأشار إلى أن بيان من رئاسة الجمهورية ينفي المزاعم الأمريكية حول معبر رفح، ومصر أكدت أنها ترفض التهجير بشكل قاطع وأقول للإدارة الأمريكية أنتم القتلة والمجرمون الحقيقيون وأيها المعتوه بايدن دم الـ 28 ألف شهيد فلسطيني في رقبتك وهذه الأمة أبدا لن تسقط.

وواصل بكري أن الأوضاع تمضي سريعا والمشاكل تتأزم والتطورات تتصاعد في المنطقة ويبدو أننا أمام حدث خطير في الساعات القليلة القادمة، وأحداث خطيرة تشهدها رفح خلال الأيام المقبلة، ولكن الرئاسة فندت كل الادعاءات وأكدت أن مصر مارست ضغوطا لإدخال كل المساعدات منذ اليوم الأول.

وتابع أن إسرائيل قصفت المعبر من الناحية الفلسطينية حتى تمنع إدخال المساعدات وأن 80% هي مساعدات مصرية سواء من الحكومة أو المجتمع المدني أو الشعب المصري.

وفي سياق آخر، أكد أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه لم يكن من الممكن إدخال المساعدات في الأيام الأولى لأن هناك قصفا مستمرا ولأن هناك استحالة لإدخال الشاحنات.

دخول مساعدات معبر رفح

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بمجرد أن توقف ذلك القصف قامت مصر بإصلاح وتأهيل المعبر لتجهيزه من خلال إجراءات فنية، حيث إنه مخصص للأفراد وليس للشاحنات والمساعدات، ولكن مصر قامت بتعديلات فنية بسرعة كبيرة للغاية وباتصالات مكثفة".

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "وما تبقى أثناء وبعد ذلك هو الآلية التي يتم من خلالها إدخال المساعدات، وبالتالي، فإن مصر لها مصلحة قصوى لإدخال المساعدات من أجل إغاثة الفلسطينيين أولا، وثانيا أن مصر ترفض التهجير بكل الوسائل والمساعي، وبالتالي، فإن دخول المساعدات يمثل أولوية قصوى لمصر بالكميات اللازمة لإعاشة عدد كبير من الفلسطينيين بواقع 2.3 مليون فلسطيني".