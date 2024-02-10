بعد صور الزفاف.. مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي (فيديو)

نفت الفنانة مي سليم حقيقة ما تردد عن ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدة أن ما يتم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات

وأوضحت مي سليم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس فيلم «بنقدر ظروفك».

وأضافت: “ الصور عجبتنا أنا وأحمد وقالي تعالي ننزل صور من كواليس الفيلم، وبعدها مصر كلها بتتصل تبارك لي، فبوضح أن صور الزفاف دي من فيلم بنقدر ظروفك، وأكيد أنا لو ارتبط الناس كلها هتعرف وأنا أول واحدة هطلع أقول لهم”.

مي سليم استمتعت بالعمل في فيلم بنقدر ظروفك

وتابعت الفنانة مي سليم إنها استمتعت بالعمل في فيلم بنقدر ظروفك ، حيث أن المؤلف سمير النيل كاتب ورق جيد جدًا، بالإضافة إلى الأجواء المميزة للمخرج أيمن مكرم.

وأشارت مي سليم، إلى أنها تشارك في دراما رمضان 2024، بمسلسل «المداح» الجزء الرابع، مع النجم حمادة هلال مع المخرج أحمد سمير فرج، وسعيدة جدًا بالعمل معه وهو ظهور خاص، بالإضافة إلى مسلسل «الأمير» مع المخرج محمد النقلي، بطولة الفنان هاني سلامة.

وكانت مي سليم نشرت عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي،عدد من صور كواليس أحد مشاهد الفيلم والتي تظهر فيها مرتدية فستان زفاف أبيض وبجانبها أحمد الفيشاوي ببدلة سوداء أنيقة ولم تعلق على أي واحدة منهم اكتفت فقط برسوم تعبيرية، لتثير الجدل حول حقيقة زواجها من الفيشاوي.



وتلقت مي سليم الكثير من التعليقات من الجمهور العربي الذي تسائل هل تلك الصور من أحداث عمل فني أم هي حقيقة وتم الزواج بينهم بالفعل.



وخرجت الفنانة المصرية في العديد من التصريحات الإعلامية لتوضح أنها حين بدأت تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" مع أحمد الفيشاوي لم تنشر أي صور أو كواليس للعمل ولكن بعد تصوير مشهد حفل الزفاف نشرت صور "الفرح"، ولم تتوقع رد فعل الجمهور الذي اعتقد أن الأمر حقيقي، وقالت أن الصور من الفيلم وحين تقرر أن تنزوج ستعلن للجمهور ذلك وتشاركهم فرحتها.



كما شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول جمهورها بصورة من كواليس الفيلم التي تظهر فيها بفستان زفاف وعلقت عليها “فرح جماعي”.



يشار إلى أن فيلم "بنقدر ظروفك" من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.