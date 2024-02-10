آمال ماهر تعلق على تعاونها مع ترك آل الشيخ ورأيها بموسم الرياض

أشادت الفنانة آمال ماهر، بالتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والنجاح الكبير الذي يحققه موسم الرياض على المستوى الفني.

وقالت آمال ماهر خلال حواها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية “إم بي سي مصر: ” أنا كمصرية عربية فخورة باللي حصل ده في المملكة، بيهتموا بأدق التفاصيل، حاجة كدة شبه هوليود، وبشوف كل الحفلات، وعاجبني جدا تركيبات الفنانين في الحفلات، وإن شاء الله قريب ممكن يكون ليا حفلات في موسم الرياض.

آمال ماهر سعيدة بتعاونها مع المستشار تركي ال الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة

وأعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المستشار تركي ال الشيخ في أعمالهما الغنائية السابقة، والتي حققت نجاحا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي، مؤكدة أنها ستعيد هذا التعاون مرة أخرى من أجل تحقيق نجاح أكبر، معلقة: أنا والمستشار تركي آل الشيخ بيننا نجاحات فنية كبيرة جدا، وإن شاء الله هيكون في أعمال وتعاون بيننا تاني.



وكشفت الفنانة آمال ماهر، حقيفة تعرضها للخطف خلال الفترة الماضية، كما تردد وسبب عدم ردها على تلك الأقاويل عندما انتشارها على مواقع التواصل.

وأوضحت آمال ماهر خلال حواها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا تأثر بالكلام ده جدًا وكنت عايزة أطلع أقول للناس يا جماعة أنا كويسة والله بس مش بحب أتكلم كتير، حتى لما طلعت واتكلمت الناس قالوا دي مش آمال ومش في بيتها".

تعبي ومرضي وقتها أجل خروجي لطمأنة الناس

وتابعت آمال ماه : “ما حدث أسعدني لأنه دليل على حب الناس لي، لكني بخير وما تردد مجرد شائعات وتعبي ومرضي وقتها أجل خروجي لطمأنة الناس .. الحمد لله أنا بخير .. وكل ما تردد شائعات .. اتقال عليا مخطوفة واتجوزت وحاجات كتير”

وأردفت: “كنت اتسائل وقت ترديد تلك الشائعات لماذا تم تضخيم الموضوع بهذا الشكل”، مشيرة إلى أن والدتها كانت غاضبة جدا من ترديد شائعات تعرضي للتعذيب وأقاربي كانوا يرسلون لي يطلبون أن أرسل لهم رسائل بصوتي حتى يطمئنوا أني لا أتعرض للتعذيب"