آمال ماهر تكشف حقيقة تعرضها للخطف وسر عدم ردها (فيديو)

كشفت الفنانة آمال ماهر، حقيقة تعرضها للخطف خلال الفترة الماضية، كما تردد وسبب عدم ردها على تلك الأقاويل عند انتشارها على مواقع التواصل.

وأوضحت آمال ماهر خلال حواها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "أنا تأثرت بالكلام ده جدًا وكنت عايزة أطلع أقول للناس يا جماعة أنا كويسة والله بس مش بحب أتكلم كتير، حتى لما طلعت واتكلمت الناس قالوا دي مش آمال ومش في بيتها".

تعبي ومرضي وقتها أجل خروجي لطمأنة الناس

وتابعت آمال ماهر : “ما حدث أسعدني لأنه دليل على حب الناس لي، لكني بخير وما تردد مجرد شائعات وتعبي ومرضي وقتها أجل خروجي لطمأنة الناس .. الحمد لله أنا بخير .. وكل ما تردد شائعات .. اتقال عليا مخطوفة واتجوزت وحاجات كتير”

وأردفت: “كنت اتسائل وقت ترديد تلك الشائعات لماذا تم تضخيم الموضوع بهذا الشكل”، مشيرة إلى أن والدتها كانت غاضبة جدا من ترديد شائعات تعرضي للتعذيب وأقاربي كانوا يرسلون لي يطلبون أن أرسل لهم رسائل بصوتي حتى يطمئنوا أني لا أتعرض للتعذيب".



وفي سياق متصل، قالت المطربة آمال ماهر إن ألبومها الأخير تضمن العديد من الأغاني المتنوعة التي تم بذل مجهود كبير بها، مشيرة إلى أنها غنت لأول مرة عن الأصحاب خلال الألبوم.

وأضافت آمال ماهرخلال حوارها مع الإعلامي “عمرو أديب”، ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر" مساء اليوم أن تم عمل أغاني عديدة عن الأصدقاء لكن لم يحدث أن تم عمل أغنية لصديقة عن صديقتها، مشيرة إلى أن المطربين حاليا لا يصدرون ألبومات كاملة كما كان يحدث سابقا بل أغاني مفردة لأن الجمهور لم يعد يهتم بسماع ألبوم كامل.

وتابعت: “المطربون يلجأون لإصدار أغنية تليها أغنية أخرى حتى لا يظلم أغانيه إذا قرر إصدارها في ألبوم واحد” مشيرة إلى أن ألبومها به 5 أغاني فقط عكس ما كانت تفعل في السابق.

