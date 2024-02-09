مصطفى بكري يحذر إسرائيل: اتفاقية السلام في خطر (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال يخطط لقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولم يعد أمام الفلسطينين مكان للفرار إليه.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم: مكتب نتنياهو يخطط للقضاء على حركة حماس في مناطق رفح، وجنوب خان يونس، ودير البلح، ومخطط التهجير للفلسطينين في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخطط لعملية برية في رفح وهذا إن حدث يمثل انتهاكا في لاتفاقية السلام ومصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي.

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وحذر مصطفى بكري، من الخطر الذي قد يحدث لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب دولة الاحتلال، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو المساس باتفاقية السلام، كلنا ثفة في قواتنا المسلحة في الرد على أي تهديد لأمننا القومي.

وفي سياق متصل، أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يجر المنطقة إلى حرب



وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن: "الشعب الفلسطيني قطعة من دمنا واوعوا تستهينوا بالعرب".

وأشار إلى أن إسرائيل تضغط على الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب ودخول سيناء، لافتا إلى أن مصر لن تفرط في القضية الفلسطينية ولن تقبل مخطط التهجير.

وواصل مصطفى بكري أن هناك غارات إسرائيلية كبيرة على دير البلح وخان يونس، بالإضافة إلى غارات تستهدف غزة بالقرب من الحدود المصرية.

وأكد أن مصر لن تغلق معبر رفح ولن تمنع دخول المساعدات إلى غزة، لافتا أن مصر أكدت على ثبات موقفها في الحرب على غزة برفض العدوان.

وأوضح أن مصر أكدت أنها تواصل دورها المحوري في دخول المساعدات إلى غزة.

وأكمل مصطفى بكري أن مصر ترفض التهجير بشكل قاطع، موجها رسالة لأمريكا :"أقول للإدارة الأمريكية أنتم القتلة والمجرمون الحقيقيون".

وأوضح أن أمريكا لها تاريخ دموي في العراق وأفغانستان، لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف الآن قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان مكتب نتنياهو التخطيط للتخلص من عناصر حركة حماس في مناطق رفح وجنوب خان يونس ودير البلح بعد إجلاء المدنيين منها.

وأضاف: "الرئاسة الفلسطينية أعلنت أن مخطط إسرائيل يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني وهو في مراحله الأخيرة، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني في رفح على الحدود، ولم يعد هناك مكانا للفرار، وجيش الاحتلال يسعى للتخلص من كل المتواجدين في المنطقة من خلال القصف الجوي وعملية برية أخرى".

وتابع: "إسرائيل تسعى إلى شن هجوما عسكريا على رفح وهذا يعد خرقا لاتفاقية السلام مع مصر، والقاهرة لن تسمح بهذا الخرق، ومرور المدنيين من رفح لسيناء يعرض اتفاقية السلام للخطر، وكلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته في الرد على أي تهديد أيًا كان مصدره".