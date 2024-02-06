اللواء فاروق المقرحي: أزمة الدولار مخطط خارجي لإسقاط مصر بمساعدة الإخوان (فيديو)

قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في سوق الدولار بمصر ليس طبيعيا وهناك استهداف لمصر من الخارج بهدف إسقاط الدولة.

الجماعة الإرهابية لها دور في أزمة الدولار



وأضاف فاروق المقرحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء اليوم الثلاثاء: "الجماعة الإرهابية لها دور في أزمة الدولار وتواجد سوق سوداء للدولار ".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "هناك دولا لا ترغب في قوة اقتصاد الدولة المصرية مطلقا"، وهناك من لا يرغب في دخول العملة الأجنبية إلى مصر بهدف افتعال الأزمات الاقتصادية داخل مصر ".

تراجع الدولار في السوق السوداء



وكان سعر الدولار تراجع في السوق السوداء اليوم بقوة إلى نحو 50 جنيها بعدما سجل 71 إلى 73 جنيهًا كأعلى سعر خلال الفترة الماضية.

وقد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية السوق السوداء لتجارة العملة خلال تعاملات أمس الاثنين، وذلك عقب الانخفاض الحاد في سعره بداية الأسبوع الحالى، مما قام بدوره في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.



وقد سجل سعر الدولار خلال تعاملات أمس نحو 54 و55 جنيها بالسوق الموازية بعد أن تراجع بنحو 18 جنيها خلال تعاملات الأحد الماضى، مقارنة بمستوياته في منتصف الأسبوع الماضي.



وقد أثيرت حالة من الفزع بين المضاربين والتجار باقتراب خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، حيث جاء انخفاض سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض الدولار فى السوق السوداء، لم تنخفض أسعار السلع فى الأسواق عقب الانخفاض الكبير الذى شهده فى الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية.

ونرصد أسعار السلع بحسب آخر تحديث لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء كالتالي:

سعر الأرز اليوم

سجّل الأرز المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 34.44 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سجّل الفول المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 55.9 جنيه للكيلو.



سعر الدقيق المعبأ

سعر الدقيق اليوم - صورة أرشيفية

سجل الدقيق المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 27.74 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 6 فبراير 2024: 93.19 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 39.03 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 6 فبراير 2024: 28.69 جنيه/ للكيلو.

سعر العدس المعبأ

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 6 فبراير 2024: 68.12 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة

سجّل زيت الذرة اليوم 6 فبراير 2024: 110.3 جنيه/ للتر.

سعر البيض البلدى

سجّل البيض البلدى اليوم 6 فبراير 2024: 5.89 جنيه/ للبيضة.