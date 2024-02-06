خبير اقتصادي: مصر تتجه للتعويم وارتفاع سعر الدولار فقاعة (فيديو)

طالب الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهرة أن يعم الهدوء والاستقرار في سوق الصرف، مطالبا بمزيد من التريث والتعقل واذا حدث هذا سيساهم في الهدوء والاستقرار على جميع الأسواق.

ارتفاع الأسعار مجرد فقاعه

وأوضح “إبراهيم”، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على فضائية ETC ،مساء اليوم الثلاثاء أن مصر تتجه إلى التعويم وإتاحة العملات من خلال القنوات الرسمية، مؤكداً أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية من ارتفاع الأسعار مجرد فقاعه وأن الدولار متجه إلى مزيد من الخسائر مع رفع سعر الفائدة وقرض صندوق النقد الدولي وتخلي المضاربين عن الدولار.

وناشد أستاذ التمويل والاستثمار في جامعه القاهرة المصريين بالمحافظة على أموالهم والاتجاه إلى الاستثمار الآمن وعدم المغامرة والمخاطرة حتى لا يحققوا خسائر، مشيراً إلى أن وضع الذهب في مصر مرتبط بوضع الاضطراب الذي شهده السوق الموازي لذلك ليس الخيار الأفضل في هذا الوقت.

راجع الدولار في السوق السوداء

وكان سعر الدولار تراجع في السوق السوداء اليوم بقوة إلى نحو 50 جنيها بعدما سجل 71 إلى 73 جنيهًا كأعلى سعر خلال الفترة الماضية.

وقد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية السوق السوداء لتجارة العملة خلال تعاملات أمس الاثنين، وذلك عقب الانخفاض الحاد في سعره بداية الأسبوع الحالى، مما قام بدوره في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.



وقد سجل سعر الدولار خلال تعاملات أمس نحو 54 و55 جنيها بالسوق الموازية بعد أن تراجع بنحو 18 جنيها خلال تعاملات الأحد الماضى، مقارنة بمستوياته في منتصف الأسبوع الماضي.



وقد أثيرت حالة من الفزع بين المضاربين والتجار باقتراب خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي، حيث جاء انخفاض سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض الدولار فى السوق السوداء، لم تنخفض أسعار السلع فى الأسواق عقب الانخفاض الكبير الذى شهده فى الأسواق، حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعات مستمرة خلال الأيام الماضية.

ونرصد أسعار السلع بحسب آخر تحديث لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء كالتالي:

سعر الأرز اليوم

سجّل الأرز المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 34.44 جنيه للكيلو.

سعر الفول المعبأ

سجّل الفول المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 55.9 جنيه للكيلو.



سعر الدقيق المعبأ

سعر الدقيق اليوم - صورة أرشيفية

سجل الدقيق المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 27.74 جنيه للكيلو.

سعر زيت عباد الشمس

سجّل زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) اليوم 6 فبراير 2024: 93.19 جنيه/ للتر.

أسعار السكر المعبأ

سجّل السكر المعبأ اليوم 6 فبراير 2024: 39.03 جنيه/ للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 6 فبراير 2024: 28.69 جنيه/ للكيلو.

سعر العدس المعبأ

سجّل العدس المعبأ (صحيح) اليوم 6 فبراير 2024: 68.12 جنيه/ للكيلو.

سعر زيت الذرة

سجّل زيت الذرة اليوم 6 فبراير 2024: 110.3 جنيه/ للتر.

سعر البيض البلدى

سجّل البيض البلدى اليوم 6 فبراير 2024: 5.89 جنيه/ للبيضة.