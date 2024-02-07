غياب المشروع.. تعليق لميس الحديدي على تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن اختيار حسام حسن لقيادة منتخب مصر لاقي ردود أفعال كثيرة بين الجماهير، مشيرة إلى أن الكثيرين استقبلوا الخبر بسعادة كبيرة.



وأضافت لميس الحديدي حلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية ON مساء الثلاثاء : “البعض الآخر قلق من عصبية وتوتر كابتن حسام حسن، ولكن علينا إعطاء الفرصة للمدير الفني الوطني، ورغم القلق من عصبيته المعهودة في الملعب لكن أعتقد أن منصب مدير فني للمنتخب المصري يختلف عن مدير فني لنوادٍ أخرى”.

وتابعت لميس الحديدي: “بعد هزائم فيتوريا وفريقه المعاون والنتائج المزعجة في كأس الأمم الأفريقية، الآن العودة للمدير الفني الوطني باختيار حسام حسن مدربا للمنتخب.”

غياب مشروع حقيقي لكرة القدم في مصر



وتابعت “الحديدي”: نعطي فرصة للمدير الفني الوطني لكن السؤال: هل القصة هي اسم المدير الفني أم غياب مشروع حقيقي لكرة القدم في مصر؟".

وقرر اتحاد الكره المصري تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول ومعه إبراهيم حسن شقيقه التوام مديرا للمنتخب وف السطو التالي نتعرف على تاريخ العميد حسام حسن

حسام حسن حسنين أحمد من مواليد (10 أغسطس 1966 -) العزبة البحرية التابعة لمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، هو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدير فني حالي، متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: “يارا – عمر – زينة”و يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين فهو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدف منها 18 هدف بمباريات ودية وهو بذلك من أصحاب أعلى سجل تهديفي دولي في القارة السمراء، والخامس عشر في تاريخ اللعبة والثاني في أفريقيا هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مباراياته من الفيفا، يتصدر قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدف. هو الأخ التوأم لإبراهيم حسن، وتزاملا في العديد من الأندية على مر مسيرتهما الكروية والتدريبية، أختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا،

خاض حسام حسن مسيره طويله منذ اعتزاله فى عالم التدريب حيث عمل مديرا فنيا لأندية المصري والمصرية للاتصالات والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ومصر المقاصه وبيراميدز وسموحه ومنتخب الأردن.

وحق ٤١ بطوله عل مدا تاريخه منها لقب الدورى ١١ مره مع الأهلى و٣ مع الزمالك كما حقق الكثير من الألقاب منها عميد لاعبي العالم (2001).

أفضل لاعب في القارة الأفريقية في آخر 50 عاماً (من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم).

هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 برصيد 7 أهداف بالاشتراك مع المهاجم الجنوب إفريقي بينيدكت ماكارثي.

هداف الدوري العام المصري لموسمين مع الأهلي والزمالك.

هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2003 مع الزمالك.

جائزة أحسن لاعب في مصر أكثر من مرة مع الأهلي والزمالك.

جائزة أفضل مدرب عربي عام 2010 من جريدة الهداف الليبية.

جائزة الملكية الأفريقية من الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

الهداف التاريخي للنادي الأهلي المصري.



الهداف التاريخي لمنتخب مصر وصاحب الرقم القياسى من الأهداف الدولية في القارة السمراء برصيد 83 هدف.



يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل هداف دولي بعد الإيراني علي دائي والمجري فيرينك بوشكاش.



اختارته شبكة «يوروسبورت» باللغة الفرنسية ليكون اللاعب المصري الوحيد في قائمة أفضل 20 لاعبًا في تاريخ الكرة الأفريقية.