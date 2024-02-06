شعبة الذهب تكشف عن سعر عيار 21 بعد انخفاض الأسعار

قال إيهاب وصفي، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الذهب متأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر الذهب انخفض، عندما انخفضت أسعار الدولار، بعد انتشار أخبار قرب التواصل لاتفاق مع صندوق النقد، والحصول على 10 مليار دولار، خلاف أنباء وجود مشروع رأس الحكمة بعشرات المليارات.



وتابع "وصفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب برنامج "أنا والمسؤول"، المذاع على فضائية، "الشمس"، مساء الإثنين، أن عيار 21 يقدر بـ3375 جنيه ، معقبًا: "الأسعار تشهد انخفاض منذ الصباح، بشكل متتالي.



وأضاف أنه لا يستطيع الجزم حول استمرار انخفاض أسعار الهذب، خاصة ان سعر الذهب مقترن بالكثير من العوامل مثل سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر الذهب في السوق العالمي، وزيادة الطلب على الذهب.