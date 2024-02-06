إبراهيم عيسى: التيار السلفي شوه التراث الوجداني للمصريين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن بعض الفنانيين تربية الإخوان ومواليد الـ70 يتعاملون بروح منفتحه مع ما هو محرم ورغم ذلك هناك مزايدة في الدين والوطنية، مشددًا على أنهم يتصورون أن الفن حرام.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التيار السلفي شوة التراث الوجداني للمصريين والثقافة المصرية، مؤكدًا أن الجماعات غير الوطنية وتزايد على الشعب المصري حالة مستمرة وموجودة، منوهًا بأن السلفية اخترقت كل الطبقات والوجدان.

وأوضح أنه من الصعب تكرار عظماء السينما الآن، مشددًا على أن السبب في عدم تكرار هؤلاء العظماء هو وجود تيار سلفي يشوه الفن وينتقص من أهميته، منوهًا بأن القوة الناعمة لها تأثير كبير على الوجدان والاقتصاد ايضًا.

وكان علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على احتفال المصريين برأس السنة، مشددًا على أن الاحتفال يؤكد على أن للمجتمعات وبالأخص المجتمع المصري اختيار واضح، موضحًا أن هناك قدر من المزايدات على فكرة الاحتفال وكأن ما يحدث في غزة من عدوان على الشعب الفلسطيني هناك يطالبنا بجلد النفس دائمًا.

إبراهيم عيسى يرد على منتقدي الاحتفالات



وتابع : "ناخد موس ونقعد نجرح في جلدنا أصل اخواتنا في غزة بيموتوا"، مشددًا على أن كل مواطن عربي متعاطف مع الشعب الفلسطيني وما يعاني منه من عدواني إسرائيلي غاشم مستمر منذ 89 يومًا، كما أنهم يقدمون الدعم بكل قلوبهم وعقولهم وضميرهم ووعيهم.

وأكد أن المزايدة على الاحتفال والضحك والابتسامة هو أمر غريب وعجيب، مشددًا على أن رموز السلفية يشيعون أجواء اكتئابية ويكرهون الفرح والبهجة، منوهًا بأن أول علامات التسلف عند رموز السلفية هي السماحة.

وشدد على أن ليس هناك علاقة بما يحدث في قطاع غزة وبين خروج المواطنين للاحتفال بعام جديد، متابعًا: "ايه اللي يجرح المواطن في غزة أن في مواطن بيسمع أنغام".