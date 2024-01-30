إبراهيم عيسى: الإخوان تعمل على محاولة زيادة السخط واليأس بين الناس

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان تعمل من أجل محاولة زيادة درجة السخط ومعدل الغضب وتسخين الأوضاع ولديهم الرغبة في خروج المواطنين للشارع والاحتجاج، منوهًا بأن أي استجابة للخروج سيقود للفوضى والدمار.

تصريح هام من إبراهيم عيسى:

وأشار "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن لجان الإخوان في مواقع التواصل الاجتماعي من أقوى اللجان وقدرتهم على عمل الحملات كبيرة جدًا، مضيفًا: "الإخوان عايزينها تخرب علشان يقعدوا على تلها".

وتابع: “ويتعامل مع الأزمة لزيادة درجة السخط والرغبة في تحويل هذا الغضب لاحتجاج في الشارع وزيادة درجة اليأس لدى المواطنين تجاه الأزمة، هدف الإخوان من التدمير هو هدف واضح وحاضر”.

وشدد على أن لديهم توهمات وتسيطر على أفكارهم وتفكيرهم وخيالات الإخوان والخبالات لا تزال تحكم أفكارهم وتصرفاتهم، موضحًا أن مواطنين مصريين محبين لبلدهم يستمعون للإخوان وهو شئ منطقي للتنفيس أو سماع صوت مختلف.